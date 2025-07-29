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Французы доставят гуманитарку в Газу по воздуху

16:47 375

Франция намерена в ближайшее время начать сбрасывать грузы гуманитарной помощи с целью удовлетворения насущных и неотложных потребностей гражданского населения сектора Газа, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

«Будут приняты все меры предосторожности для обеспечения безопасности населения во время этих операций», – приводит агентство слова источника.

Собеседник также отметил, что эти операции не снимают необходимость открытия сухопутных коридоров для гуманитарных поставок. По его словам, сейчас Париж сосредоточен на наземной доставке, поскольку она считается самым эффективным способом обеспечить масштабную и бесперебойную помощь населению, которая сейчас крайне необходима.

Ранее канцлер Фридрих Мерц заявил, что ФРГ в сотрудничестве с Иорданией создаст «воздушный мост» для оказания гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

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