Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана

Россия начала искать предлог для прекращения импорта полимеров (полиэтилена и полипропилена) из Азербайджана и Туркменистана либо для увеличения пошлин на эти товары. Как сообщает «Коммерсант», Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) проводит антидемпинговое расследование в отношении производителей из Азербайджана и Туркменистана. Процедура была инициирована крупнейшей нефтехимической компанией России — «СИБУР» — и входящими в ее структуру предприятиями «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим».

Согласно материалам ЕЭК, в 2024 году указанные товары продавались по демпинговым ценам — то есть дешевле, чем на внутреннем рынке стран-экспортеров. Размер демпинговой маржи составил: — по полиэтилену из Азербайджана — 19,9 процента; — по полипропилену из Азербайджана — 33,85 процента; — по полипропилену и его сополимерам из Туркменистана — 13,55 процента. Как отмечается в документах, такие поставки наносят ущерб российской нефтехимической отрасли. В течение 60 дней с момента начала расследования ЕЭК будет принимать комментарии и сведения от заинтересованных сторон. В течение 45 дней они также могут подать ходатайство о проведении публичных слушаний. По итогам расследования могут быть введены пошлины, квоты или даже полный запрет на поставки. В «СИБУРе» ситуацию комментировать отказались.

Между тем в прошлом году переработчики пластмасс обращались к российскому правительству с противоположной инициативой — упростить импорт сырья и отменить действующую с 2022 года антидемпинговую пошлину в размере 20 процентов на полиэтилен из Узбекистана, а также обнулить ввозные пошлины на все полимерное сырье (на тот момент — 6,5 процента). Тогда речь шла в основном о специальных марках, не производимых в России. Однако из Азербайджана и Туркменистана поступают и те виды продукции, которые присутствуют в ассортименте российских производителей. Источники в этих компаниях подтвердили «Коммерсанту», что импортное сырье во многих случаях действительно дешевле российского. Как отмечает глава аналитического агентства Rupec Дмитрий Семягин, производство полиэтилена в России существенно превышает объемы его переработки, и дефицита базовых марок на внутреннем рынке нет. Импорт, по его словам, в основном состоит из марок, которые в России либо вовсе не производятся, либо выпускаются в недостаточном объеме. При этом с 2022 года процесс разработки и сертификации новых марок в стране значительно ускорился. По данным эксперта, с 2021 по 2024 год доля импорта в общем потреблении полиэтилена в Российской Федерации снизилась с 27 до 16 процентов, в том числе за счет ограничений на поставки из стран Европейского союза. Азербайджан, уточняет Семягин, оказался одним из бенефициаров антироссийских санкций: его доля в общем объеме импорта полиэтилена в РФ выросла с 9 до 17 процентов. Хотя, добавляет эксперт, в масштабах всего российского рынка это сравнительно скромный показатель — около 75 тысяч тонн в год. По словам Семягина, Азербайджан не обладает уникальным марочным ассортиментом, и острой необходимости в поставках нет. «В целом хорошо, что сохраняется альтернатива. Любому рынку здоровая конкуренция идет на пользу, за исключением случаев откровенного демпинга», — отмечает он. Но, подчеркивает эксперт, иностранный демпинг в долгосрочной перспективе приводит к вытеснению отечественных производителей и установке импортного контроля над рынком, который становится в зависимость от нерыночных проблем и манипуляций.

«Мы это видели в 2022 году, когда европейские компании массово прекратили поставки», — напоминает аналитик. А российские производители полимеров, по его словам, оказались в сложной экономической ситуации на фоне укрепления рубля и снижения цен. Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов также говорит, что Россия производит весь ассортимент полиэтилена, который выпускается в Азербайджане. Как отмечает эксперт, поставки продукта по демпинговым ценам в РФ имели место в основном в приграничные регионы. Он считает, что даже полное закрытие импорта не окажет серьезного влияния на российский рынок, так как «СИБУР» перенаправит на внутренний рынок часть низкодоходных азиатских спотовых поставок. А для Азербайджана, добавляет эксперт, потеря премиального рынка РФ станет очень большой проблемой. В то же время владелец производителя пленки «Гранд-Мастер» Анзор Узденов опасается, что после переориентации более дешевого сырья из Азербайджана на другие рынки готовая продукция из этого сырья может начать поступать обратно в Россию, и тогда российским переработчикам придется конкурировать уже с готовыми изделиями. Следует отметить, что основным производителем полимеров в Азербайджане является компания SOCAR Polymer, а ее продукция входит в число ключевых товаров ненефтяного экспорта страны. Согласно отчету Государственного таможенного комитета, в 2024 году Азербайджан экспортировал свыше 393 тысяч тонн пластмасс и изделий из них. В том числе почти 114 500 тонн полиэтилена, 45 117 тонн полипропилена и 81 655 тонн сополимеров пропилена. Совокупная статистическая стоимость экспортированных пластмасс и изделий из них составила около 369 миллионов долларов, что эквивалентно примерно 11 процентам ненефтяного экспорта страны.