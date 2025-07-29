Российская агентура хочет предоставить России коридор по территории Армении, а нынешние власти Армении хотят разблокировать все коммуникации в рамках четырех принципов, в этом наша разница. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат парламента от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Арсен Торосян.

«Значительная часть армянского политического сообщества, ссылаясь на заявление от 9 ноября, уже несколько лет с пеной у рта утверждает, что предоставление «российского коридора» неизбежно, и чем скорее мы это сделаем, тем лучше.

Последние четыре года доказали, что никаких отступлений от наших декларируемых принципов – территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности – не будет. И совершенно неважно, с кем эти принципы потенциально «нарушаются».

Теперь вся российская агентура бросилась на борьбу против «американского коридора». Они уже не говорят, что его нужно предоставить как можно скорее, иначе будет катастрофа, так как, по их мнению, его возьмет уже не Россия, а США. Все это в очередной раз доказывает, кто на самом деле хочет предоставить экстерриториальный коридор и кому его хотят предоставить», - отметил Торосян.