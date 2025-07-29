Охранники Путина начали носить дроны

Украинский эксперт в области радиотехнологий и беспилотников Сергей Бескрестнов в понедельник, 28 июля, опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором заметно, как один из окружающих президента России Владимира Путина на Красной площади людей держит в руках беспилотный летательный аппарат.

На заднем плане показано, как Путин в сопровождении министра обороны России Андрея Белоусова жмет руки военным офицерам в парадной форме. В то же время на переднем плане, в нескольких метрах от президента, находится мужчина в деловом костюме, который держит в руках зеленый беспилотник, частично спрятанный в чехол.

Онлайн-издание «Агентство» предполагает, что видео снято после парада 9 мая, а в руках у мужчины - предмет, похожий на дрон-перехватчик «Елка». Такие летательные аппараты используют, в частности, для уничтожения дронов «Баба-яга». Ранее на мероприятиях с участием Путина у людей из его окружения подобные устройства не обнаруживали.