Трамп открыл гольф-поле и пообещал навести порядок в мире

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».
Как пишет Al-Monitor, первоначально представленный как частный визит, пятидневный тур Трампа в Шотландию быстро приобрел дипломатический характер, включив переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, подписание торгового соглашения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и попытки урегулировать вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом.
После встречи со Стармером Трамп усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе, выразив несогласие с его утверждениями о том, что в секторе нет голода.
Трамп торжественно открыл новое поле в своем клубе в Шотландии pic.twitter.com/khWqWHyaJR— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 29, 2025
Несмотря на дипломатическую насыщенность поездки, Трамп нашел время сыграть в гольф в компании своих сыновей, Эрика и Дональда Трампа-младшего, и внуков. Среди гостей церемонии открытия были бывший футболист Андрей Шевченко, премьер-министр Шотландии Джон Суинни и представители бизнеса, включая главу Jaguar Land Rover и лорда-мэра Сити Лондона.
«С нетерпением жду сегодняшней игры. Мы сыграем очень быстро, а затем я вернусь в Вашингтон, и мы потушим пожары по всему миру», — сказал он на церемонии открытия нового поля.
«Мы остановили войну – мы остановили около пяти войн, – заявил Трамп, частично намекая на прекращение огня между Таиландом и Камбоджей. – Так что это гораздо важнее, чем играть в гольф».