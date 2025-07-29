Трамп открыл гольф-поле и пообещал навести порядок в мире

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».

Как пишет Al-Monitor, первоначально представленный как частный визит, пятидневный тур Трампа в Шотландию быстро приобрел дипломатический характер, включив переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, подписание торгового соглашения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и попытки урегулировать вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом.

После встречи со Стармером Трамп усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе, выразив несогласие с его утверждениями о том, что в секторе нет голода.