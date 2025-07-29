USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Трамп открыл гольф-поле и пообещал навести порядок в мире

видео
17:36 402

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 июля, открыл второе 18-луночное поле для гольфа в Trump International в Шотландии, подчеркнув, что сразу после короткой игры отправится в Вашингтон «тушить пожары по всему миру».

Как пишет Al-Monitor, первоначально представленный как частный визит, пятидневный тур Трампа в Шотландию быстро приобрел дипломатический характер, включив переговоры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, подписание торгового соглашения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и попытки урегулировать вооруженный конфликт между Камбоджей и Таиландом.

После встречи со Стармером Трамп усилил давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за ухудшающейся гуманитарной ситуации в Газе, выразив несогласие с его утверждениями о том, что в секторе нет голода.

Несмотря на дипломатическую насыщенность поездки, Трамп нашел время сыграть в гольф в компании своих сыновей, Эрика и Дональда Трампа-младшего, и внуков. Среди гостей церемонии открытия были бывший футболист Андрей Шевченко, премьер-министр Шотландии Джон Суинни и представители бизнеса, включая главу Jaguar Land Rover и лорда-мэра Сити Лондона.

«С нетерпением жду сегодняшней игры. Мы сыграем очень быстро, а затем я вернусь в Вашингтон, и мы потушим пожары по всему миру», — сказал он на церемонии открытия нового поля.

«Мы остановили войну – мы остановили около пяти войн, – заявил Трамп, частично намекая на прекращение огня между Таиландом и Камбоджей. – Так что это гораздо важнее, чем играть в гольф».

Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 999
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 2679
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 1703
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
16:29 2321
Азербайджанские студенты в Турции в беде
Азербайджанские студенты в Турции в беде все еще актуально
13:46 6241
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
16:01 2803
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую все еще актуально
12:51 4550
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
16:20 1977
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля новый поворот; все еще актуально
12:13 3528
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 3145
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим видео
14:58 1742

ЭТО ВАЖНО

Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 999
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 2679
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 1703
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
«Тайные выборы» в Альпах: США и Британия готовят замену Зеленскому?
16:29 2321
Азербайджанские студенты в Турции в беде
Азербайджанские студенты в Турции в беде все еще актуально
13:46 6241
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
Куда делись миллионы? Отчет Счетной палаты
16:01 2803
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую
Индия отказывается от российской нефти и покупает азербайджанскую все еще актуально
12:51 4550
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
Почему бакинцы сидят без воды? В службе пояснили
16:20 1977
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля
Турция с Катаром угрожают гегемонии Израиля новый поворот; все еще актуально
12:13 3528
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 3145
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим
Хаменеи назло врагам сделает Иран снова великим видео
14:58 1742
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться