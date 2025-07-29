Меньше налогов – больше нефти: Трамп надавал советов Лондону

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании снизить налоги на добычу нефти и инвестировать в разработку месторождений в Северном море.

«Скорее стимулируйте нефтяников! Великобритания озолотится, а народ станет тратить куда меньше денег на энергию», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

По мнению американского лидера, налоговая нагрузка на нефтедобывающий сектор в Великобритании необоснованно высока. Он также назвал месторождения в Северном море «сокровищницей Соединенного Королевства».

Отметим, что лейбористское правительство Кира Стармера заявило об отказе от выдачи новых лицензий на добычу нефти и газа в Северном море, при этом сохранив действующие соглашения. В 2024 году власти повысили налог на сверхприбыли для нефтегазовых компаний с 35% до 38%, в результате чего общее налогообложение в отрасли достигло 78%.

Напомним, президент США находится с визитом в Великобритании. Накануне в рамках частной поездки в Шотландию он встретился с премьер-министром Киром Стармером.