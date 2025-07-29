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Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю

17:53 1004

Власти Ирана столкнулись с беспрецедентным водным кризисом. В Тегеране и большинстве регионов страны остро ощущается нехватка пресной воды, пишет Bild. По официальным данным, около 80% водохранилищ в стране практически опустели, а крупные реки и резервуары пересохли.

Правительство Ирана рассматривает «чрезвычайные и нетрадиционные меры», включая сокращение рабочей недели, массовый переход на удаленную работу и даже временное закрытие столицы Тегерана. Это может означать приостановку работы школ, университетов и государственных учреждений.

Пресс-секретарь правительства Фатеме Мохаджерани назвала происходящее «национальной проблемой», которая может перерасти в гуманитарную и экономическую катастрофу. По ее словам, «в Тегеране ситуация с водой критическая, поэтому вопрос временного закрытия города серьезно обсуждается».

В ряде городов, включая Тегеран, уже введены ограничения подачи воды. В некоторых районах отключения продолжаются до 48 часов. В ответ на кризис часть жителей мигрирует на север страны, к Каспийскому морю, где запасы воды пока сохраняются.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан не исключил возможность переноса столицы в другой регион. «В Тегеране действительно больше нет воды», — заявил он, подчеркнув, что стране предстоят непростые решения.

Эксперты указывают, что одной из причин кризиса стали многолетняя засуха и отсутствие системных инвестиций в экологическую и водную инфраструктуру. В ближайшие два месяца существенного улучшения не ожидается: пополнение водных ресурсов возможно лишь с приходом осенних дождей.

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