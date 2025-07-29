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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Американский конгрессмен об опасном сигнале Трампа Си Цзиньпину

17:56 522

Решение президента США Дональда Трампа отказать президенту Тайваня Лаю Циндэ в разрешении посетить Нью-Йорк посылает опасный сигнал, так как Пекин может заставить США замолчать по вопросу Тайваня. Об этом заявила член Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Это победа Си Цзиньпина, и будем надеяться, что она не будет свидетельствовать об опасных изменениях в политике США», - подчеркнула Пелоси.

Вчера Financial Times сообщал, что США запретили президенту Тайваня Лаю Циндэ совершить транзитную пересадку в Нью-Йорке по пути в Центральную Америку после протеста Китая.

По данным издания, Белый дом пошел на этот шаг, стремясь избежать обострения отношений с Пекином на фоне торговых переговоров и подготовки к возможному саммиту Трампа с Си Цзиньпином.

Лай Циндэ планировал транзит через США в августе на пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз — страны, признающие Тайвань. Однако, по информации трех осведомленных источников, США сообщили ему, что остановка в Нью-Йорке невозможна.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа временно приостановила экспортные ограничения на поставки в Китай ключевых технологий, включая чипы для искусственного интеллекта. По данным СМИ, цель такого шага — облегчить организацию встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в этом году и добиться торговых уступок.

Ранее Трамп заявлял о планах ограничить экспорт в Китай передовых полупроводников и компонентов для ИИ. Однако теперь Министерству торговли США, ответственному за контроль экспорта, было дано указание воздерживаться от жестких мер в отношении Пекина.

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