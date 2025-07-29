ШАБАК обезвредил ячейки боевиков

Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности (ШАБАК) за последний месяц провели десятки совместных операций на территории Западного берега в рамках борьбы с террористической активностью.

По данным пресс-службы армии, в ходе мероприятий были ликвидированы два вооруженных боевика и задержаны 36 разыскиваемых лиц. Из них 12 человек, по утверждению израильских силовиков, планировали совершение терактов на Западном берегу.

Только за последнюю неделю были задержаны двое предполагаемых боевиков из Рамаллы и еще один — из населенного пункта Бейт-Унья. По версии израильских властей, они готовили нападения в ближайшее время.

Также сообщается об изъятии значительного количества оружия, включая самодельные взрывные устройства и огнестрельное оружие.