Европа предупреждает Украину: «Компромисс невозможен»

В Еврокомиссии в контексте предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, напомнили, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеет ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины, сообщил представитель Еврокомиссии «Европейской правде».

Как отметил пресс-секретарь ЕК, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила чёткое послание: Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

В Еврокомиссии призывают Раду незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

«Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты», — отметил спикер.

В этом контексте он подчеркнул, что «компромисс невозможен», а также отметил, что в ЕС ожидают, что украинская власть «приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнёров путём принятия решительных мер в сфере верховенства права».