USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Европа предупреждает Украину: «Компромисс невозможен»

18:37 2015

В Еврокомиссии в контексте предстоящего голосования в Верховной Раде законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, напомнили, что восстановление полномочий НАБУ и САП имеет ключевое значение для антикоррупционной архитектуры Украины, сообщил представитель Еврокомиссии «Европейской правде».

Как отметил пресс-секретарь ЕК, в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 июля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила чёткое послание: Украина должна развивать свои прочные основы как будущее государство-член ЕС и сохранить независимые антикоррупционные органы, которые являются краеугольными камнями правового государства.

В Еврокомиссии призывают Раду незамедлительно принять законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП.

«Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими элементами Европейского союза. Они лежат в основе процесса присоединения и соответствуют требованиям украинского населения. Как страна-кандидат, Украина должна в полной мере соблюдать эти стандарты», — отметил спикер.

В этом контексте он подчеркнул, что «компромисс невозможен», а также отметил, что в ЕС ожидают, что украинская власть «приложит все усилия для восстановления доверия своих граждан и международных партнёров путём принятия решительных мер в сфере верховенства права».

Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
20:02 407
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
20:34 1093
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля обновлено 20:22
20:22 4486
Британия может признать Палестину
Британия может признать Палестину
20:10 611
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
19:27 986
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 4218
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
17:07 5281
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
19:02 2331
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
18:42 895
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 3315
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 4708

ЭТО ВАЖНО

Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
20:02 407
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
20:34 1093
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля обновлено 20:22
20:22 4486
Британия может признать Палестину
Британия может признать Палестину
20:10 611
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
19:27 986
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 4218
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
17:07 5281
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
19:02 2331
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
18:42 895
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 3315
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 4708
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться