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В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля

18:42 895

Группа из 40 депутатов Европейского парламента призвала Евросоюз ввести санкции против властей Израиля и приостановить действие торгового соглашения с этой страной. Об этом сообщил телеканал Euronews со ссылкой на совместное заявление парламентариев, оказавшееся в его распоряжении.

В документе, подписанном депутатами из 14 стран ЕС, содержится призыв привлечь правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху к ответственности за действия, которые, по мнению авторов заявления, «грубо нарушают Женевскую конвенцию и нормы международного гуманитарного права». Евродепутаты требуют от Брюсселя принять решительные меры в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа.

Среди конкретных предложений — введение персональных санкций против израильских властей, а также приостановка действия Соглашения об ассоциации ЕС с Израилем. Этот документ, вступивший в силу в 2000 году, предоставляет Израилю торговые привилегии в странах ЕС и доступ к ряду европейских программ финансирования.

Авторы заявления призывают к «быстрым действиям» в ответ на «зверства в Газе» и подчёркивают, что «время моральной трусости закончилось». «Наши опасения адресованы как Еврокомиссии, так и государствам — членам ЕС, которые должны более решительно реагировать на разворачивающийся гуманитарный кризис», — заявила в комментарии Euronews шведский депутат Европарламента Эвин Инчир.

Накануне, 28 июля, газета El País сообщила, что Еврокомиссия рассматривает возможность частичной приостановки действия соглашения об ассоциации с Израилем. В частности, обсуждается исключение Израиля из научно-исследовательской программы Horizon Europe. По данным издания, это — одна из самых мягких мер из десяти предложенных ранее главой внешнеполитической службы ЕС Каей Каллас.

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что показатели потребления пищи в секторе Газа достигли худшего уровня с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года. По данным международной инициативы IPC (Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности), 39% населения анклава вынуждены голодать в течение нескольких дней подряд, а свыше 500 тысяч человек — почти четверть жителей — находятся на грани голода.

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