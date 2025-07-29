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Залужный рассказал о десяти уроках войны

18:56 1675

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный написал колонку для украинской версии модного журнала Vogue. В ней он рассказал о десяти уроках Украины за последние годы.

В частности, по его словам, украинцы «не дали себя обмануть». Среди других уроков — «быть готовым к одиночеству после победы» — помнить, что помогающий в беде сосед помогает прежде всего себе, а также что «самый дорогой ресурс войны — это люди».

«На войне чудес не бывает. Некоторым законам, по которым идет война, многие тысячелетия, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны. Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену», — описал посол один из «уроков».

В колонке Залужный также рассказал о своей биографии и отметил, что в его семье все говорили на украинском языке. По его словам, в доме, где он провел детство, не было ни одной книги на русском языке, кроме учебников его матери. Он добавил, что в городе, в котором он жил, большинство населения говорило на русском языке, поэтому члены его семьи чувствовали себя чужестранцами.

Залужный родился 8 июля 1973 года в городе Новоград-Волынский (ныне Звягель) Житомирской области Украинской ССР. Его отец был военным.

27 июля 2021 года Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженными силами Украины. 5 марта 2022 года Зеленский дал ему звание генерала армии. Еще через два года он стал послом в Великобритании.

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