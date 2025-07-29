Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны

Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Зангезурский коридор способен открыть новые возможности для развития страны.

Об этом он сказал на совещании в Сюникской области, в котором приняли участие губернатор региона Роберт Гукасян, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян, представители правоохранительных органов и главы местных общин.

«Если мы откроем 43 километра Сюника, это даст большие возможности. Перекресток мира уже привлекает внимание международного сообщества. Мы просто показываем существующую реальность. Наша цель — скорейшее подписание мирного соглашения», — цитируют Хачатуряна армянские СМИ.