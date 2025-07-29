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В Тбилиси обвинили страны Балтии в опасной игре

19:16 720

Страны Балтии хотят втянуть Грузию в противостояние с РФ, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Вольский. По его словам, тем самым они пытаются «уменьшить угрозы для Прибалтики».

«Это их сценарий. По этому сценарию они иногда санкции будут вводить, иногда будут делать громкие заявления, иногда приедут и призовут нашу молодежь к кровопролитию - мы это видим. Я не думаю, чтобы у Литвы была какая-то другая причина, кроме этой темной стратегии, они этого и не прячут, громко об этом говорят», - отметил он .

Ранее стало известно, что Литва ввела санкции еще против 10 граждан Грузии. В общей сложности Литва наложила санкции на 112 грузинских граждан.

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