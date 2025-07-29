ХАМАС ищет выход в Турции

Делегация ХАМАС покинула Доху и направилась в Турцию для обсуждения последних событий после неудачи переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Ynet.

Ожидается, что в Стамбуле представители движения проведут встречи с турецкими официальными лицами.