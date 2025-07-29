ХАМАС ищет выход в Турции

Делегация ХАМАС покинула Доху и направилась в Турцию для обсуждения последних событий после неудачи переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Ynet.
Ожидается, что в Стамбуле представители движения проведут встречи с турецкими официальными лицами.
Напомним, 6 июля в Дохе возобновился переговорный процесс, целью которого было достижение соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников.
Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон отозвал свою переговорную команду из Катара после того, как ХАМАС представил ответ, не свидетельствующий о готовности к перемирию.