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ХАМАС ищет выход в Турции

19:27 987

Делегация ХАМАС покинула Доху и направилась в Турцию для обсуждения последних событий после неудачи переговоров о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Ynet.

Ожидается, что в Стамбуле представители движения проведут встречи с турецкими официальными лицами.

Напомним, 6 июля в Дохе возобновился переговорный процесс, целью которого было достижение соглашения о прекращении огня и освобождении удерживаемых в Газе израильских заложников.

Ранее спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон отозвал свою переговорную команду из Катара после того, как ХАМАС представил ответ, не свидетельствующий о готовности к перемирию.

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