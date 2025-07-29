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Представители «Азеришыг» проводят встречи в Агдаме

19:35 267

ОАО «Азеришыг» регулярно проводит встречи в регионах с фермерами, предпринимателями и гражданами с целью обеспечения комфортной деятельности, а также устранения возникающих трудностей. Одна из таких встреч, организованная на основании поручения президента Ильхама Алиева, состоялась в Агдаме.

Во встрече, прошедшей в Центре Гейдара Алиева в Агдамском районе, приняли участие около 30 предпринимателей и местных жителей. На мероприятии присутствовали директор Департамента по работе с центрами ASAN xidmət Инам Юсифов, начальник Управления по связям с общественностью и прессой Вагиф Мустафаев, начальник Арранского регионального управления по энергоснабжению и сбыту Зюльфи Агаев, а также глава Исполнительной власти Агдамского района Вагиф Гасанов.

Во время встречи фермерам, предпринимателям и гражданам была представлена подробная информация о проводимых ОАО «Азеришыг» реконструкционных и капитальных ремонтных работах в регионах в соответствии с поручениями президента. Сообщалось, что в рамках этих работ по всей стране строятся подстанции различной мощности, устанавливаются новые трансформаторы.

Также участники мероприятия были проинформированы об электронных услугах. Была проведена разъяснительная беседа о предоставляемых в сервисных центрах услугах.

На мероприятии были объяснены процессы подключения к новой сети электроснабжения, выдачи технических условий и порядок оплаты. Кроме того, участникам представили подробную информацию о других популярных услугах — техническое обслуживание оборудования на балансе абонента, регистрация жилых помещений в многоквартирных домах, действия в случае повреждения счетчиков, процедуры смены имени для абонентов-юридических лиц, восстановление смарт-карт и ошибочных платежей. Были даны разъяснения о всех услугах, предоставляемых как в центрах ASAN xidmət, так и через электронные платформы. Подчеркивалось, что для удобства и оперативного решения обращений граждан и предпринимателей созданы различные возможности. Подробно объяснялись способы подачи заявок в ОАО «Азеришыг» в онлайн-режиме, не выходя из дома или офиса. Были выслушаны вопросы участников, и часть поднятых проблем была решена на месте.

Во время встречи также была представлена информация о курсах «Зелёный свет завтрашнему дню», организованных Учебно-инновационным центром ОАО «Азеришыг». Было отмечено, что курсы действуют на основе лицензии, выданной Министерством науки и образования. Здесь готовятся специалисты с глубокими знаниями, навыками и высокой профессиональной подготовкой. Слушатели, успешно завершившие курсы в течение месяца, получают сертификаты, признанные многими ведущими энергетическими компаниями мира.

ОАО «Азеришыг» продолжает проведение просветительских мероприятий и встреч по всей стране. Прислушивается к мнению, предложениям и рекомендациям фермеров и предпринимателей, ведётся работа по решению существующих проблем. Цель — обеспечить абонентов надёжным и бесперебойным электроснабжением, а также свести к минимуму потери электроэнергии.

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