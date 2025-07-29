Для чего Азербайджан покупает 14 солнечных электростанций в Италии?

На днях стало известно, что Азербайджан через Государственный нефтяной фонд (SOFAZ) намерен вложить крупные инвестиции в сектор альтернативной энергетики Италии. Фонд достиг предварительной договоренности о приобретении 49 процентов акций компании Enfinity, которой принадлежат 14 солнечных электростанций на Апеннинском полуострове. Производственная мощность этих электростанций, расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья, составляет 402 мегаватта. Правда, некоторые из них пока еще не введены в эксплуатацию и все еще строятся. Сумма возможной сделки не раскрывается.

Издание InsideOver.com, базирующееся в Милане, пишет, что инвестиции Государственного нефтяного фонда Азербайджана в солнечные электростанции в Италии — это не просто перемещение капитала или шаг в направлении зеленого финансирования. Налицо смена парадигмы: тихий, но решительный отход от энергетической модели, основанной на углеводородах, в сторону новой стратегии, основанной на возобновляемых источниках энергии, европейской энергетической автономии и гибридизации стратегических ресурсов и инвестиций в инфраструктуру. Рим и Баку, исторически связанные газовыми потоками, теперь перестраивают свои отношения «от молекул к электронам», трансформируя коммерческие связи в долгосрочное промышленное партнерство. Как отмечает итальянское издание, до недавнего времени Италия была одним из основных европейских хабов для азербайджанского газа. Трансадриатический трубопровод (TAP) был краеугольным камнем стратегии энергетической диверсификации как для Рима, так и для Евросоюза. Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана, контролирующий более 90 процентов валового внутреннего продукта страны и располагающий активами свыше 66 миллиардов евро, выбрал Италию в качестве площадки для инвестиций в возобновляемую энергетику.

Приобретенные 14 солнечных установок в Лацио и Эмилии-Романье после ввода в эксплуатацию смогут производить достаточно энергии для 250 тысяч домохозяйств и компенсировать выбросы углекислого газа почти на 185 тысяч тонн. Эта цифра отражает не только эффективность, но и более тонкий геополитический замысел: содействовать энергетической безопасности Европы за счет источников, которые больше не считаются альтернативными, а стали основными. «Для Италии это соглашение означает нечто большее, чем просто вклад в энергетический сектор. Оно обеспечивает стабильные тарифы для потребителей, продуктивные инвестиции в регионе и, что самое важное, предсказуемый поток международного капитала в условиях высокой глобальной волатильности. Для Азербайджана сделка имеет двойное стратегическое значение: с одной стороны — это диверсификация портфеля и снижение зависимости от нефти и газа, с другой — укрепление позиций в одной из ключевых стран европейского энергетического перехода. Неслучайно Италия уже является четвертым по величине рынком для инвестиций SOFAZ, с более чем тремя миллиардами евро, вложенными в недвижимость, инфраструктуру, а теперь и в зеленую энергетику», — пишет InsideOver.