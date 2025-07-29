Россия превращает берега Днепра в «полосу смерти»

Российские войска пытаются создать вдоль Днепра в Херсонской и Запорожской областях так называемую «полосу смерти», заявил спикер Сил обороны Украины Владислав Волошин.

«Противник стремится к тому, чтобы на побережье было как можно меньше зданий, людей и сооружений, пригодных для обороны. Всё, что приближается к нашим позициям и к Днепру, уничтожается FPV-дронами и артиллерией», — подчеркнул он.

По словам Волошина, ежедневно российская армия применяет до 250 FPV-дронов в Херсонской области и до 200 — в Запорожской. Также регулярно наносятся авиаудары.