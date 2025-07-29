Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана

Вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев провел встречу с послом Исламской Республики Иран в Баку Муджтабой Демирчилу. Об этом сообщило иранское посольство.

Стороны подчеркнули важность укрепления двустороннего сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики и инфраструктурных проектов. Было также отмечено, что необходимо ускорить реализацию достигнутых договоренностей и задействовать весь потенциал для расширения экономических связей.

Во время встречи обсуждались вопросы приграничного взаимодействия, поддержки свободных экономических зон, а также развития транспортных коридоров, логистических центров и пограничных переходов.