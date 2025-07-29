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Британия может признать Палестину

20:10 618

Великобритания может официально признать Государство Палестина в сентябре, если Израиль не прекратит «ужасающую ситуацию в Газе». Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж намерен признать Палестину на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В случае реализации этого шага Франция станет первой страной «Большой семерки», признавшей палестинское государство.

На сегодняшний день более 140 из 193 государств-членов ООН, а также ряд стран Евросоюза, уже признали Палестину. Остальные участники G7 — США, Великобритания, Германия, Италия, Япония и Канада — пока этого не сделали.

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