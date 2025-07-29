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Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана

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Начальник Генерального штаба вооружённых сил Ирана Али Шадмани был застрелен агентами израильской разведки «Моссад» в Тегеране, сообщает ряд турецких СМИ со ссылкой на заявление дочери генерала.

По её словам, Шадмани находился под охраной, когда его окружили агенты «Моссада». В результате завязавшейся перестрелки он погиб. Это противоречит официальной версии, согласно которой генерал погиб в результате авиаудара.

О ликвидации Шадмани 17 июня сообщил армейский пресс-центр ЦАХАЛ. Через неделю его гибель подтвердили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). Али Шадмани возглавил Генштаб после гибели своего предшественника Али Рашида и занимал эту должность всего четыре дня.

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