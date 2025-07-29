Соратники аш-Шараа формируют новое правительство

Соратники президента Сирии Ахмеда аш-Шараа начали изучать кандидатуры для формирования нового состава правительства, сообщает Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, в настоящий момент наблюдается тенденция к созданию расширенного правительства, которое будет более широко представлять все сирийские общины и регионы — в частности, друзов, алавитов и курдов. Предполагается, что этот процесс может стать частью более масштабных договоренностей с западными структурами.

Между тем, официальные представители сирийского правительства опровергли сообщения о подготовке смены Кабинета министров.

Напомним, в конце марта Ахмед аш-Шараа сформировал действующее правительство из 22 министров после отстранения от власти бывшего президента Башара Асада.