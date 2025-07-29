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Транскаспийский маршрут и безвиз: о чем договорились Эрдоган и Токаев

21:03 409

Казахстан остается одним из крупнейших торговых партнеров Турции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Казахстана и Турции.

По его словам, Анкара намерена увеличить товарооборот с Астаной до $15 млрд. В 2023 году объём двусторонней торговли составил $5 млрд.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с визитом в Турции, сообщил, что страна готова поставлять на турецкий рынок 34 вида продукции на сумму $1 млрд. Он также призвал расширить ассортимент турецких товаров в Казахстане.

Особое внимание стороны уделили развитию транспортно-логистической сферы. Токаев подчеркнул значимость Транскаспийского маршрута и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в инфраструктуру.

Обсуждалось и сотрудничество в сфере образования. В Астане и Алматы планируется открыть школы Фонда «Маариф» и филиалы турецких университетов. Также в турецкой провинции Газиантеп строится школа по инициативе Токаева — её откроют в 2026 году.

В целях укрепления туристических и деловых связей страны вводят 90-дневный безвизовый режим для граждан Турции.

По итогам встречи президенты подписали совместную декларацию и 18 двусторонних соглашений.

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