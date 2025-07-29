США анонсируют скорые меры против Кремля

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп в ближайшее время озвучит дальнейшие шаги по отношению к России, чтобы заставить Кремль начать переговоры с Украиной. Об этом она рассказала в эфире Fox News.

По словам Брюс, Трамп сократит срок для России с 50 до 10–12 дней, в течение которых Москва должна согласовать мирное соглашение с Киевом. Президент США уже понимает риски, связанные с предоставлением большего времени Кремлю.

«Санкции с России никогда не снимались, у президента остаются и другие экономические и политические инструменты», — отметила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что Россия несёт ответственность за массовые разрушения и жертвы, и вскоре мир увидит новые действия Трампа в отношении Москвы.

Ранее сам Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что дедлайн для России — 10–12 дней. Президент отметил отсутствие прогресса в переговорах и признался, что не хочет вводить новые санкции, но у него нет выбора.