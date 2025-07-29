USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

США анонсируют скорые меры против Кремля

21:18 221

Пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс заявила, что президент Дональд Трамп в ближайшее время озвучит дальнейшие шаги по отношению к России, чтобы заставить Кремль начать переговоры с Украиной. Об этом она рассказала в эфире Fox News.

По словам Брюс, Трамп сократит срок для России с 50 до 10–12 дней, в течение которых Москва должна согласовать мирное соглашение с Киевом. Президент США уже понимает риски, связанные с предоставлением большего времени Кремлю.

«Санкции с России никогда не снимались, у президента остаются и другие экономические и политические инструменты», — отметила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что Россия несёт ответственность за массовые разрушения и жертвы, и вскоре мир увидит новые действия Трампа в отношении Москвы.

Ранее сам Трамп заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, что дедлайн для России — 10–12 дней. Президент отметил отсутствие прогресса в переговорах и признался, что не хочет вводить новые санкции, но у него нет выбора.

Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
20:02 413
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
20:34 1116
Британия может признать Палестину
Британия может признать Палестину
20:10 622
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
19:27 996
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 4226
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
17:07 5297
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
19:02 2343
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
18:42 905
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 3332
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 4727
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 4128

ЭТО ВАЖНО

Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
20:02 413
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
20:34 1116
Британия может признать Палестину
Британия может признать Палестину
20:10 622
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
19:27 996
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
14:31 4226
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
Россия начала искать предлоги для прекращения импорта полимеров из Азербайджана
17:07 5297
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
Президент Армении: Зангезурский коридор может стать воротами для развития страны
19:02 2343
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
В Европарламенте призвали ввести санкции против Израиля
18:42 905
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
Иран остался без воды: жители уезжают к Каспийскому морю
17:53 3332
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали
Американцы захотели купить острова у России. В Москве отреагировали обновлено 17:35
17:35 4727
Охранники Путина начали носить дроны
Охранники Путина начали носить дроны ВИДЕО
17:23 4128
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться