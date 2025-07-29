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ЮНИСЕФ уходит из Азербайджана

29 июля 2025, 21:27 3723

Представительство Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Азербайджане прекратит свою деятельность 3 сентября 2025 года. Об этом сообщила Ирина Мазур, региональный руководитель Управления коммуникаций ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии.

«ЮНИСЕФ завершит работу в Азербайджане 3 сентября. Однако сотрудничество с партнёрами в стране будет продолжено через региональный офис и штаб-квартиру организации», — отметила Мазур.

Напомним, 3 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, в ходе встречи с региональным директором Координационного офиса ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йеоп Соном, заявил, что в дальнейшем взаимодействие с рядом структур ООН будет выстраиваться на основе проектного сотрудничества с учётом национальных приоритетов.

Также было подчеркнуто, что в ряде случаев координация будет осуществляться напрямую через центральные офисы организаций.

Ранее сегодня Байрамов принял главу представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане Саджу Фарук Абдуллу в связи с завершением её дипломатической миссии в стране.

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