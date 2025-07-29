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США и Китай продлили тарифное перемирие

29 июля 2025, 21:57 584

США и Китай договорились продлить действие взаимных тарифных льгот еще на три месяца.

Об этом передает Sveriges Radio.

Соответствующее соглашение было достигнуто по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме, прошедших 28-29 июля под руководством министра финансов США Скотта Бессента и вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна.

Предыдущее тарифное соглашение было заключено в Женеве 10-11 мая, согласно которому Вашингтон и Пекин временно снизили пошлины: США - до 30% на китайские товары (с прежнего уровня 115%), а Китай - до 10% на американскую продукцию. Действие этой договоренности должно было завершиться 12 августа.

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