Нефть растет на фоне ультиматума Трампа

По состоянию на 22:57 по Баку стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 3,53%, до $72,51 за баррель. На максимуме котировки доходили до $72,83.

В последний раз нефть стоила дороже $72 более месяца назад — 23 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что 10-дневный отсчет ультиматума России по урегулированию конфликта на Украине «начинается сегодня».