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Нефть растет на фоне ультиматума Трампа

обновлено 23:23
29 июля 2025, 23:23 1593

По состоянию на 22:57 по Баку стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 3,53%, до $72,51 за баррель. На максимуме котировки доходили до $72,83.

В последний раз нефть стоила дороже $72 более месяца назад — 23 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что 10-дневный отсчет ультиматума России по урегулированию конфликта на Украине «начинается сегодня».

*** 22:14

Индекс Мосбиржи потерял 0,6% в течение нескольких минут после заявления президента США Дональда Трампа о начале отсчета 10-дневного срока для России с целью прекращения огня в Украине.

С 21:36 до 21:40 по бакинскому времени индекс снизился с 2761,04 до 2743,4 пункта. Падение произошло сразу после заявления Трампа о том, что "отсчет начинается сегодня", в контексте его требований к Москве заключить мирное соглашение с Киевом.

Американский лидер также предупредил о возможном введении импортных пошлин, если сделка не будет достигнута.

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