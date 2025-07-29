Нефть растет на фоне ультиматума Трампа

По состоянию на 22:57 по Баку стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE растет на 3,53%, до $72,51 за баррель. На максимуме котировки доходили до $72,83.
В последний раз нефть стоила дороже $72 более месяца назад — 23 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что 10-дневный отсчет ультиматума России по урегулированию конфликта на Украине «начинается сегодня».
*** 22:14
Индекс Мосбиржи потерял 0,6% в течение нескольких минут после заявления президента США Дональда Трампа о начале отсчета 10-дневного срока для России с целью прекращения огня в Украине.
С 21:36 до 21:40 по бакинскому времени индекс снизился с 2761,04 до 2743,4 пункта. Падение произошло сразу после заявления Трампа о том, что "отсчет начинается сегодня", в контексте его требований к Москве заключить мирное соглашение с Киевом.
Американский лидер также предупредил о возможном введении импортных пошлин, если сделка не будет достигнута.