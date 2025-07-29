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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

США готовы заменить российскую нефть

29 июля 2025, 22:25 942

Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится дестабилизации нефтяных рынков после возможного введения пошлин против России и ее торговых партнеров. По его словам, США при необходимости увеличат объемы собственной добычи.

«В нашей стране так много нефти, мы просто еще немного нарастим. Стоимость нефти сейчас довольно низкая», — сказал он журналистам на борту самолета по пути из Шотландии в Вашингтон.

Он добавил, что пока не получил ответа от Москвы на свои заявления, но «договориться было бы легко — хотя это надолго».

Трамп также подчеркнул, что считает войну не американской, а европейской проблемой:

«Мы дали Украине 350 миллиардов долларов. И я думаю: куда всё это делось? Европа дала 100 миллиардов. А ведь должно было быть наоборот. Теперь НАТО будет оплачивать 100% — и оружие, и всё остальное».

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