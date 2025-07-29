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Зеленский о реформе НАБУ и САП

29 июля 2025, 22:37 807

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с мировыми лидерами обсудил законопроект об увеличении полномочий НАБУ и САП.

Об этом глава государства сообщил во время своего вечернего обращения.

"Мы говорили и с Метте, премьер-министром Дании, и с премьер-министром Канады о моем законопроекте, который гарантирует нормальную работу антикоррупционной инфраструктуры, других органов правопорядка. Очень важно принять этот закон в четверг, все партнеры это поддерживают", - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что сегодня, 29 июля, он также обсудил законопроект с представителями Верховной Рады Украины.

"Результат должен быть обеспечен", - добавил Зеленский.

Напомним, что рассмотрение законопроекта об увеличении полномочий НАБУ и САП запланировано на 31 июля.

Накануне немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что Еврокомиссия может остановить всю финансовую помощь Украине, если Киев будет оказывать давление на антикоррупционные органы.

Между тем Bloomberg пишет, что сокращение финансовой помощи Украине от Евросоюза связано не с принятым законом о НАБУ и САП. В то же время журналисты отметили, что это может быть связано с невыполнением трех реформ, необходимых для получения полной выплаты.

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