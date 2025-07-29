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Суд Гааги оставил Младича в тюрьме

29 июля 2025, 22:57 546

Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге отклонил запрос защиты бывшего командующего армии боснийских сербов 83-летнего Ратко Младича, отбывающего пожизненное заключение, о его досрочном освобождении ввиду наличия неизлечимых заболеваний.

Об этом говорится в постановлении инстанции.

"Медицинские заключения явно указывают на то, что жизнь Младича подходит к концу. Тем не менее у него отсутствуют острые неизлечимые заболевания, которые могли бы оправдать его досрочное освобождение", - приводит агентство Reuters фрагмент постановления председателя суда Грасиелы Гатти Сантаны. Кроме того, в решении указывается, что состояние здоровья Младича стабильно, он находится под наблюдением врачей в тюрьме ООН в Гааге.

По данным судебных материалов, медицинские заключения, приложенные к делу, засекречены, однако известно, что Младич страдает от когнитивных нарушений и, как ранее сообщалось, в 2025 году был как минимум дважды госпитализирован. Суд отметил, что, несмотря на тяжелое состояние здоровья, заключенный получает необходимый уход и его содержание соответствует всем гуманитарным стандартам.

При этом за время заключения в Гааге Младич перенес в тюрьме три инсульта и инфаркт. По мнению защиты, в тюрьме ему не оказывалась соответствующая медпомощь. По словам сына генерала, врачи лечили его от приступов сильнейшей боли парацетамолом. На протяжении пандемии к Младичу не допускали членов семьи и адвокатов под предлогом защиты от коронавируса.

Генерал Младич 22 ноября 2017 года был приговорен Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) к пожизненному тюремному заключению за геноцид, преступления против человечества и нарушение законов и обычаев войны. Он скрывался от международного правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Гаагу. На рассмотрение дела Младича ушло 530 дней, во время которых были заслушаны 377 свидетелей и представлены почти 10 тыс. вещественных доказательств.

В марте 2018 года адвокаты Младича подали апелляцию в Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов - инстанцию, созданную для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). Апелляционные слушания по делу прошли в Гааге 25-26 августа 2020 года. Защита требовала исправить ошибки, допущенные в ходе процесса, и оправдать Младича по всем 10 пунктам обвинения, по которым он был признан виновным. В качестве альтернативного варианта адвокаты предложили пересмотреть дело заново. Апелляцию подала и прокуратура, которая потребовала признать бывшего генерала виновным по первому пункту обвинения: в геноциде в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

8 июня 2021 года апелляционная палата трибунала в Гааге оставила в силе пожизненный приговор.

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