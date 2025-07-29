Гаджизаде встретился с послом Ирана

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.
В ходе встречи были обсуждены направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере медиа.
Айхан Гаджизаде положительно оценил расширение контактов между пресс-службами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана, отметив заинтересованность Баку в укреплении дружественных связей с Тегераном.
Стороны также уделили внимание вопросам обмена делегациями представителей СМИ и расширению сотрудничества между государственными информационными агентствами двух стран.
Ранее с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу встречались заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов и вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.