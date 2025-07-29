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Гаджизаде встретился с послом Ирана

29 июля 2025, 23:12 371

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтабой Демирчилу.

В ходе встречи были обсуждены направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере медиа.

Айхан Гаджизаде положительно оценил расширение контактов между пресс-службами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Ирана, отметив заинтересованность Баку в укреплении дружественных связей с Тегераном.

Стороны также уделили внимание вопросам обмена делегациями представителей СМИ и расширению сотрудничества между государственными информационными агентствами двух стран.

Ранее с послом Ирана в Баку Моджтабой Демирчилу встречались заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов и вице-премьер Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев.

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