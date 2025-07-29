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Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия

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29 июля 2025, 23:28 1259

Политолог Сергей Марков заявил, что причиной напряженности между Москвой и Баку стало крушение самолета AZAL.

«Причина происходящего между Россией и Азербайджаном — это самолет. Мы сбили этот самолет, и это достаточно ясно. Точно известно, что это сделали мы. И Азербайджан знает, что российские власти об этом осведомлены», — сказал он.

Официально Москва до сих пор не взяла на себя ответственность за трагедию в Актау.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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