«Причина происходящего между Россией и Азербайджаном — это самолет. Мы сбили этот самолет, и это достаточно ясно. Точно известно, что это сделали мы. И Азербайджан знает, что российские власти об этом осведомлены», — сказал он.

Политолог Сергей Марков заявил, что причиной напряженности между Москвой и Баку стало крушение самолета AZAL.

Официально Москва до сих пор не взяла на себя ответственность за трагедию в Актау.

25 декабря 2024 года пассажирский самолет Embraer 190-100 IGW, принадлежащий ЗАО «Азербайджанские авиалинии», выполняя рейс из Баку в Грозный, потерпел крушение на территории Республики Казахстан вблизи Актау. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили. По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.