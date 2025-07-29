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Пекин обещает развитие оборонных связей с Баку

29 июля 2025, 23:53 175

Военное сотрудничество Китая и Азербайджана будет успешно развиваться и достигнет новых высот, об этом заявил военный атташе Китая в Азербайджане, полковник Сун Чжун.

По его словам, с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном военные связи двух стран последовательно укреплялись, став важной составляющей двустороннего сотрудничества.

«Мы реализовали ряд практических и эффективных мероприятий в сферах обменов на высоком уровне, военно-технического взаимодействия, подготовки и обучения кадров. Это сотрудничество не только повысило профессиональный уровень военнослужащих, но и укрепило взаимопонимание и доверие между армиями Китая и Азербайджана», — подчеркнул он.

Сун Чжун отметил, что достигнутый недавно важный консенсус между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым придаст дополнительный импульс развитию оборонного взаимодействия.

«Как военный атташе, я полностью уверен, что под руководством лидеров двух стран и благодаря совместным усилиям сторон китайско-азербайджанское военное сотрудничество продолжит развиваться и принесет еще более впечатляющие результаты», — добавил он.

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