Пекин обещает развитие оборонных связей с Баку

По его словам, с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Азербайджаном военные связи двух стран последовательно укреплялись, став важной составляющей двустороннего сотрудничества.

Военное сотрудничество Китая и Азербайджана будет успешно развиваться и достигнет новых высот, об этом заявил военный атташе Китая в Азербайджане, полковник Сун Чжун.

«Мы реализовали ряд практических и эффективных мероприятий в сферах обменов на высоком уровне, военно-технического взаимодействия, подготовки и обучения кадров. Это сотрудничество не только повысило профессиональный уровень военнослужащих, но и укрепило взаимопонимание и доверие между армиями Китая и Азербайджана», — подчеркнул он.

Сун Чжун отметил, что достигнутый недавно важный консенсус между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым придаст дополнительный импульс развитию оборонного взаимодействия.

«Как военный атташе, я полностью уверен, что под руководством лидеров двух стран и благодаря совместным усилиям сторон китайско-азербайджанское военное сотрудничество продолжит развиваться и принесет еще более впечатляющие результаты», — добавил он.