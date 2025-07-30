Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России

Об этом сообщил секретарь Союза Али Иса Джаббаров в комментарии Qaynarinfo.

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев не ответил на обращение председателя Союза кинематографистов Азербайджана Расима Балаева, касающееся судьбы дочери известного актера Джейхуна Мирзоева.

По его словам, дипломатическое представительство не дало официального ответа на письмо организации, в котором содержалась просьба содействовать в установлении местонахождения Джамали Мирзоевой. По утверждениям, она живет на улицах Москвы.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где утверждается, что Джамаля Мирзоева — дочь покойного актера Джейхуна Мирзоева, исполнившего главные роли в фильмах «Мачеха» (Ögey ana) и «Крик» (Fəryad), - оказалась без крыши над головой в российской столице.

После публикации деятели искусства, в том числе близкие друзья актера, выразили обеспокоенность и пообещали держать ситуацию под контролем. Кроме того, они заявили о намерении обратиться в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в поисках женщины.