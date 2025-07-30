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Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России

00:04 3291

Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев не ответил на обращение председателя Союза кинематографистов Азербайджана Расима Балаева, касающееся судьбы дочери известного актера Джейхуна Мирзоева.

Об этом сообщил секретарь Союза Али Иса Джаббаров в комментарии Qaynarinfo.

Джамаля Мирзоева - дочь покойного актера Джейхуна Мирзоева

По его словам, дипломатическое представительство не дало официального ответа на письмо организации, в котором содержалась просьба содействовать в установлении местонахождения Джамали Мирзоевой. По утверждениям, она живет на улицах Москвы.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где утверждается, что Джамаля Мирзоева — дочь покойного актера Джейхуна Мирзоева, исполнившего главные роли в фильмах «Мачеха» (Ögey ana) и «Крик» (Fəryad), - оказалась без крыши над головой в российской столице.

После публикации деятели искусства, в том числе близкие друзья актера, выразили обеспокоенность и пообещали держать ситуацию под контролем. Кроме того, они заявили о намерении обратиться в Министерство культуры с просьбой оказать содействие в поисках женщины.

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