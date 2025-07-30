USD 1.7000
EUR 1.9697
RUB 2.0800
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы

00:16 996

Катар, Саудовская Аравия, Египет и ряд других арабских государств подписали декларацию с призывом к разоружению ХАМАС и прекращению его правления в Газе. Документ был согласован на конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств — Израиля и Палестины.

Всего под заявлением поставили подписи представители 17 стран, включая Францию, Великобританию, Канаду, а также Европейский союз и Лига арабских государств.

«В контексте завершения войны в Газе ХАМАС должен прекратить свое правление и передать оружие Палестинской администрации при международной поддержке. Это соответствует цели создания суверенного и независимого Палестинского государства», — говорится в тексте.

В документе также осуждаются нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, ставшие причиной начала нынешнего конфликта.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал принятую декларацию «исторической и беспрецедентной».

«Впервые арабские страны и государства Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают события 7 октября, призывают к его разоружению, исключению из палестинского управления и ясно выражают намерение в будущем нормализовать отношения с Израилем», — заявил он.

Среди положений документа также — возможность размещения международной стабилизационной миссии в Газе после прекращения боевых действий. Эта миссия должна быть направлена по приглашению Палестинской администрации, под эгидой ООН и с мандатом Совбеза ООН.

Израиль и США участия в конференции не принимали.

Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 1657
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 730
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 997
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 4003
ЮНИСЕФ уходит из Азербайджана
ЮНИСЕФ уходит из Азербайджана
29 июля 2025, 21:27 5092
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля обновлено 20:22
29 июля 2025, 20:22 6924
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
29 июля 2025, 20:02 1222
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
29 июля 2025, 20:34 3740
Израиль резко ответил на заявление Стармера
Израиль резко ответил на заявление Стармера обновлено 21:41
29 июля 2025, 21:41 3339
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
29 июля 2025, 19:27 2033
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
29 июля 2025, 14:31 5241

ЭТО ВАЖНО

Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 1657
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 730
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 997
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 4003
ЮНИСЕФ уходит из Азербайджана
ЮНИСЕФ уходит из Азербайджана
29 июля 2025, 21:27 5092
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля
«Тайные выборы» Зеленского: Украина ответила на фейки Кремля обновлено 20:22
29 июля 2025, 20:22 6924
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
Шахин Мустафаев провел переговоры с послом Ирана
29 июля 2025, 20:02 1222
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
Как «Моссад» ликвидировал главу Генштаба Ирана
29 июля 2025, 20:34 3740
Израиль резко ответил на заявление Стармера
Израиль резко ответил на заявление Стармера обновлено 21:41
29 июля 2025, 21:41 3339
ХАМАС ищет выход в Турции
ХАМАС ищет выход в Турции
29 июля 2025, 19:27 2033
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти
Экологическое бедствие на побережье Каспия: сточные воды, мусор и полное бездействие исполнительной власти наши беды
29 июля 2025, 14:31 5241
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться