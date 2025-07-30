Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы

Всего под заявлением поставили подписи представители 17 стран, включая Францию, Великобританию, Канаду, а также Европейский союз и Лига арабских государств.

Катар, Саудовская Аравия, Египет и ряд других арабских государств подписали декларацию с призывом к разоружению ХАМАС и прекращению его правления в Газе. Документ был согласован на конференции ООН, посвященной возобновлению процесса создания двух государств — Израиля и Палестины.

«В контексте завершения войны в Газе ХАМАС должен прекратить свое правление и передать оружие Палестинской администрации при международной поддержке. Это соответствует цели создания суверенного и независимого Палестинского государства», — говорится в тексте.

В документе также осуждаются нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, ставшие причиной начала нынешнего конфликта.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал принятую декларацию «исторической и беспрецедентной».

«Впервые арабские страны и государства Ближнего Востока осуждают ХАМАС, осуждают события 7 октября, призывают к его разоружению, исключению из палестинского управления и ясно выражают намерение в будущем нормализовать отношения с Израилем», — заявил он.

Среди положений документа также — возможность размещения международной стабилизационной миссии в Газе после прекращения боевых действий. Эта миссия должна быть направлена по приглашению Палестинской администрации, под эгидой ООН и с мандатом Совбеза ООН.

Израиль и США участия в конференции не принимали.