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Российский удар по учебной части ВСУ

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Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в заявлении.

Отмечается, что была создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины для выяснения всех обстоятельств инцидента. Назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – добавили в Сухопутных войсках.

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