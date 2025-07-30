Российский удар по учебной части ВСУ

Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в заявлении.

Отмечается, что была создана комиссия во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины для выяснения всех обстоятельств инцидента. Назначено служебное расследование.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности", – добавили в Сухопутных войсках.