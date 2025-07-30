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Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле

00:51 508

Хуситы из мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели уникальную военную операцию, атаковав аэропорт Лод (имеется в виду Бен-Гурион - прим.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты типа "Палестина-2", - сказал Сариа в эфире принадлежащего мятежникам телеканала Al Masirah.

"Операция успешно достигла своей цели", - добавил военный представитель "Ансар Аллах", отметив, что в результате атаки работа главного аэропорта Израиля была приостановлена.

29 июля вечером пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала, что военные перехватили ракету, запущенную из Йемена. В ряде районов Израиля была объявлена воздушная тревога.

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