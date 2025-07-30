Мексиканцы предупредили украинскую разведку

Мексиканская разведка (CNI) сообщила СБУ, что некоторые иностранные добровольцы могли вступить в Международный легион Украины не по идеологическим причинам, а чтобы обучиться управлению FPV-дронами и передать эти навыки преступным группировкам.

После этого СБУ и ГУР начали расследование, охватившее, в том числе, колумбийских добровольцев из Tactical Group Ethos.

По информации журналистов, один из таких бойцов, мексиканец под позывным Aguila-7, поступил в легион в марте 2024 года под фальшивыми документами. Он успешно прошел обучение во Львове, где преподаватели обратили внимание на его продвинутые навыки — работу с аналоговыми передатчиками, знание тепловых «слепых зон» и радиоэлектронных контрмер.

Позже выяснилось, что он, вероятно, связан с мексиканским спецподразделением GAFE, часть которого основала печально известный картель Лос-Сетас. Кроме того, через Международный легион могли пройти и бывшие боевики FARC с поддельными документами, переправленные через Словакию или Молдову структурами, связанными с наркокартелями.

Техническое подразделение СБУ продолжает расследование. В службе подчеркивают, что, хотя большинство добровольцев приезжают с благими намерениями, Украина фактически стала глобальным хабом по обучению тактике FPV-дронов. «Некоторые учатся убивать с помощью дрона за $400, а потом продают эти знания тому, кто больше заплатит», — цитирует Intelligence Online одного из руководителей СБУ.