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Массовая атака российских дронов

01:56 337

Украина подверглась новой волне ударов российских беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Несколько дронов замечены в разных регионах страны, создавая угрозу для мирных жителей и военных объектов.

Дроны направляются на Павлоград с востока и запада, а также на Очаков летит скоростная цель. Военные сообщили о появлении БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс которых — на северо-запад. Жителей Павлограда и прилегающих районов призывают оставаться в укрытиях.

Кроме того, воздушные силы предупреждают о возможных ракетных ударах по Николаевской и Херсонской областям. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях.

Угроза применения дронов также отмечена в Вышгородском районе Киевской области и в районе Харькова.

Ранее командование Воздушных сил Украины сообщало о появлении беспилотников на границе Днепропетровской и Полтавской областей, в восточной части Черниговской области, в районе Терны в Сумской области и на северо-западе Харьковской области.

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