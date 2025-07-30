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Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...

сильнейшие с 1952 года подземные толчки
07:55 120

У берегов российской Камчатки произошло мощное землетрясение, в результате цунами накатило на берег полуострова, предупреждение о волнах высотой до трех метров получили все прибрежные территории северной части Тихого океана вплоть до Калифорнии, передает BBC.

Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сказал, что в результате землетрясения травмы получили несколько человек. «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — заявил Мельников.

Последствия цунами в Северо-Курильске

Землетрясение магнитудой 8,7 балла, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, произошло примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского, очаг землетрясения находился на глубине 17 км. По словам сейсмологов, это сильнейшее землетрясение в регионе после землетрясения и цунами 1952 года, когда на Курилах и Камчатке погибли не менее 2000 человек.

На восточный берег Камчатки накатили волны высотой 3-4 метра. Предупреждение о цунами изданы в Японии, на Гавайях, на Аляске и по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки. Американский Центр предупреждения о цунами заявил, что волна может дойти даже до Южной Америки, до берегов Эквадора и Чили. В Японии и на Гавайях власти объявили о необходимости срочно эвакуироваться с прибрежных территорий на более высокие места. Эвакуирован, в частности, персонал атомной электростанции «Фукусима», которая сильно пострадала во время разрушительного цунами в марте 2011 года. Правительство Японии около 11:00 по местному времени заявило, что пока сообщений о жертвах или разрушениях в результате цунами не получало.

В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения, в частности, обрушилась стена детского сада, но, как заявил местный губернатор, никто не пострадал. По словам министра здравоохранения Мельникова, серьезно повреждено здание детской поликлиники.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском

Цунами дошло до Курильских островов и накатило на берег, в том числе у города Северо-Курильск на острове Парамушир. Мэр Северо-Курильска Александр Овсянников сказал ТАСС, что в городе пострадал порт: «…Затронута морская инфраструктура, есть локальные разрушения на территории порта, рыбопромышленных предприятий. Оценить не представляется возможным».

ТАСС сообщает, что жителей Северо-Курильска собрали на возвышенности на сопке, они будут оставаться там до полной отмены угрозы повторных волн.

Последствия землетрясения на Сахалине

Землетрясение повредило несколько зданий в Северо-Курильске (остров Парамушир), нарушены инженерные конструкции. Жертв нет, сообщило ГУ МЧС по Сахалинской области. Подземные толчки привели к образованию в зданиях трещин, повреждению печных труб и вентиляционных шахт. В правительстве Сахалинской области сказали, что в городе зафиксированы небольшие разрушения и «частично нарушено электроснабжение». Город находится в 360 км от эпицентра землетрясения.

Правительство Камчатского края сократило рабочий день в госучреждениях до 13:00. Люди опасаются возвращаться в дома, поскольку продолжаются ощутимые афтершоки. На дорогах и автозаправках огромные очереди. В магазинах разгромлены витрины. Губернатор Владимир Солодов попросил людей не приближаться к Халактырскому пляжу в связи с ожиданием второй волны цунами, передает «Коммерсант». Петропавловск-Камчатский стоит в пробках, передает корреспондент «Ъ». По расчетам Камчатского центра цунами, на острове Беринга высота волны может достичь 32 см, на восточном побережье полуострова — не более 20 см, в Петропавловске-Камчатском — около 6 см. Жителям не рекомендовано приближаться к Авачинскому заливу.

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