Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...

У берегов российской Камчатки произошло мощное землетрясение, в результате цунами накатило на берег полуострова, предупреждение о волнах высотой до трех метров получили все прибрежные территории северной части Тихого океана вплоть до Калифорнии, передает BBC. Министр здравоохранения Камчатского края Олег Мельников сказал, что в результате землетрясения травмы получили несколько человек. «Есть люди, которые, выбегая, получали травмы. Есть пациент, который выпрыгнул из окна. К сожалению, травмы получила женщина, находящаяся в здании нового аэропорта. Все пациенты в удовлетворительном состоянии. Тяжелых травм в настоящий момент не зафиксировано», — заявил Мельников.

Землетрясение магнитудой 8,7 балла, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, произошло примерно в 150 км от Петропавловска-Камчатского, очаг землетрясения находился на глубине 17 км. По словам сейсмологов, это сильнейшее землетрясение в регионе после землетрясения и цунами 1952 года, когда на Курилах и Камчатке погибли не менее 2000 человек. На восточный берег Камчатки накатили волны высотой 3-4 метра. Предупреждение о цунами изданы в Японии, на Гавайях, на Аляске и по всему тихоокеанскому побережью Северной Америки. Американский Центр предупреждения о цунами заявил, что волна может дойти даже до Южной Америки, до берегов Эквадора и Чили. В Японии и на Гавайях власти объявили о необходимости срочно эвакуироваться с прибрежных территорий на более высокие места. Эвакуирован, в частности, персонал атомной электростанции «Фукусима», которая сильно пострадала во время разрушительного цунами в марте 2011 года. Правительство Японии около 11:00 по местному времени заявило, что пока сообщений о жертвах или разрушениях в результате цунами не получало. В Петропавловске-Камчатском в результате землетрясения, в частности, обрушилась стена детского сада, но, как заявил местный губернатор, никто не пострадал. По словам министра здравоохранения Мельникова, серьезно повреждено здание детской поликлиники.

Цунами дошло до Курильских островов и накатило на берег, в том числе у города Северо-Курильск на острове Парамушир. Мэр Северо-Курильска Александр Овсянников сказал ТАСС, что в городе пострадал порт: «…Затронута морская инфраструктура, есть локальные разрушения на территории порта, рыбопромышленных предприятий. Оценить не представляется возможным». ТАСС сообщает, что жителей Северо-Курильска собрали на возвышенности на сопке, они будут оставаться там до полной отмены угрозы повторных волн.