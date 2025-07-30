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Шеф Пентагона может уйти в отставку

08:48 1094

Шеф Пентагона Пит Хегсет в частном порядке обсуждает идею баллотироваться на пост губернатора штата Теннесси в следующем году, заявили источники NBC News, с которыми беседовал глава американского Минобороны.

Один из них рассказал, что беседовал с Хегсетом в течение последних трех недель. Хегсет не сможет совмещать должности главы Минобороны США и губернатора штата, поэтому ему придется уйти в отставку, объясняет NBC.

Источники телеканала утверждают, что разговор был «серьезным», обсуждения были сосредоточены на том, что потребуется для участия в губернаторских выборах. Один из источников говорит, что обсуждал с шефом Пентагона требования, предъявляемые к кандидату на пост губернатора Теннесси, и шансы Хегсета на победу. Другой сообщил, что они говорили о реалиях предвыборной кампании.

По словам источников, Хегсет отдельно упоминал выборы губернатора Теннесси, где он живет, — там предвыборная гонка начнется в следующем году. Однако по итогам бесед было не ясно, решится ли Хегсет на такой шаг, отметили собеседники NBC. При этом Хегсет может не соответствовать требованиям, предъявляемым кандидатам на пост губернатора Теннесси, сообщает телеканал.

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл в своем заявлении назвал сведения NBC «фейковыми новостями». «Существует только два варианта: либо «источники» вымышленные, либо этих репортеров надули. Госсекретарь Хегсет по-прежнему сосредоточен исключительно на службе при президенте Трампе и продвижении миссии «Америка прежде всего» в министерстве обороны», — заявил он.

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