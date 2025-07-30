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В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Трамп: Индия будет платить...

08:55 1806

Индия может столкнуться с тарифами до 25% на экспорт в США, если стороны не заключат торговое соглашение, заявил президент Дональд Трамп, слова которого приводит CNN.

«Они будут платить 25%», — сказал он, добавив при этом, что считает Индию «друзьями». Отвечая на уточняющий вопрос, Трамп подтвердил возможность введения пошлин в диапазоне 20–25%.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, для достижения соглашения потребуются более длительные переговоры. «Они проявили большой интерес к открытию части своего рынка... Но я думаю, что нам нужно еще несколько [раундов] переговоров по этому поводу с нашими индийскими друзьями», — отметил Грир.

В начале апреля Трамп грозил Индии пошлинами в размере 26% на импорт в США в начале апреля. Аналогичными мерами президент США грозил и другим странам. Впоследствии Трамп отложил ввод новых пошлин до 1 августа 2025 года. После заявлений президента США о пошлинах в апреле представитель индийского правительства заявил Bloomberg, что Индия вряд ли будет немедленно принимать ответные меры на введение «зеркальных» пошлин США и сосредоточит усилия на переговорах о заключении торговой сделки.

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