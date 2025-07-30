Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?

Более 500 деятелей иранской оппозиции собрались 26 июля в Мюнхене на Национальный съезд сотрудничества. Инициатором мероприятия выступил наследный принц Ирана Реза Пехлеви. Как всякому наследнику престола в изгнании, иранский кронпринц просто обязан делать две вещи. Во-первых, твердить, что страна, его отринувшая, без него пропадет, и только он обладает знанием о том, как ее спасти. Во-вторых, любое мероприятие под его эгидой объявлять не иначе как «историческим и судьбоносным». Это давно уже азбука поведения подобных персонажей, масса исторических аналогий тому пример. Конференция в Мюнхене, организованная «персидским принцем из прошлого», не стала исключением и заранее была объявлена «самой широкой и разнообразной коалицией иранских оппозиционных сил, когда-либо собиравшихся вместе». Разумеется, заслуга в этом, как ненавязчиво давали понять организаторы сего действа, принадлежит лично Резе Пехлеви. Его имя стало тем знаменем, под которым собрались 500 участников, представляющих весь спектр иранской оппозиции.

Среди участников и докладчиков были Тайеб Азмудех, чемпион Ирана по борьбе; Махаб Мехраби, сестра политзаключенного Махмуда Мехраби; Аншан Хосрави, самопровозглашенный «вождь племени бахтиари»; экономический журналист Молуд Гаджизаде и политический активист Вахид Бахмани – целое созвездие оппозиционных «суперстар». Их имена мало что скажут читателю, поскольку они известны только в очень узких кругах иранской интеллигенции, и уж никак не претендуют на роль «вожаков и лидеров». Но как протестная массовка – почему бы и нет? Правда, от участия в конференции категорически отказались представители таких групп оппозиции, как Организация моджахедов иранского народа (ОМИН или MEK), курдское движение сопротивления PJAK, а также представители групп иранских меньшинств, в том числе белуджей. В мизерном числе были представлены иранские азербайджанцы. Иными словами, в Мюнхене собрались те, кто никак не проявил себя в практической работе по организации сопротивления режиму Тегерана, те, кто не рискует каждый день своей жизнью и свободой. Как итог этого подбора участников – пафоса было хоть отбавляй. Реза Пехлеви жег глаголом с трибуны: «Этот режим поставил воду, землю, воздух, небо, жизни и богатство Ирана на грань уничтожения… Реки Ирана высохли, его почва размывается, земля тонет, воздух загрязнен, его небо находится в руках иностранных сил, экономика находится в свободном падении, дома людей остались без воды и электричества; жизни стали заложниками сектантских заблуждений антииранского режима и его глупого лидера».

Но вот конкретики было откровенно маловато, если не считать предельно неконкретную стратегию смены режима, которая включает в себя: - «организацию давления на исламскую республику извне», дескать, заграница нам поможет; - максимальная иностранная поддержка борьбы иранского народа, причем была сделана многозначительная оговорка – конкретные решения по данному вопросу в настоящее время изыскиваются, и когда изыщутся – пока неизвестно; - максимальная мобилизация и организация иранской оппозиции, но опять же, развивая этот пункт, Пехлеви говорил только о той ее части, которая находится за границей. Конкретных предложений о том, как соединить свои усилия с оппозиционными группами в самом Иране, как привлечь к деятельности профессиональные союзы и гильдии иранских граждан, на этой конференции так и не прозвучало; - продолжение разработки видения страны, так называемого «Плана процветания Ирана», IPP, который ведется с 2009 года, да так все и не оформится в законченный документ, представляющий из себя программу оппозиции и ее видения, что нужно изменить в Иране.

Что же касается конкретных успехов оппозиции под руководством «персидского принца», то здесь Реза Пехлеви не смог удержаться от, мягко говоря, преувеличения, заявив собравшимся, что 50 тысяч (!) чиновников иранского правительства и вооруженных сил Ирана зарегистрировались на защищенной платформе (!), созданной им для координации свержения диктатуры в Тегеране. Такое комментировать – только портить. Западные массмедиа весьма положительно оценили прошедшую в Мюнхене конференцию «иранской оппозиции» и даже намекнули на то, что Реза Пехлеви на ней сделал серьезную заявку на пост «лидера нового Ирана» или как минимум «отца иранской демократии». Эти оценки и намеки полностью на их совести, имеют право в конце концов. Суровая же реальность говорит об обратном – мероприятие в Мюнхене трудно назвать иначе как «конференцией болтунов и прекраснодушных мечтателей». А в самом Иране Реза Пехлеви никак не котируется, если не брать в расчет маргиналов, грезящих о восстановлении монархии и видящих в «персидском принце» символ модернизации и связей с Западом.