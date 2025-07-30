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Yelo Bank расширяет свою филиальную сеть

09:56 290

Чтобы обеспечить более быстрое и удобное обслуживание своих клиентов, Yelo Bank открыл еще один цифровой филиал. Новый филиал, расположенный по адресу: ул. Сараево, 33Б (рядом со станцией метро «Ахмедлы»), предлагает своим клиентам яркий интерьер и современные банковские решения.

Как и многие другие точки обслуживания банка, филиал «Ахмедлы» также работает по цифровой концепции. Его главное преимущество перед традиционными отделениями — это экономия времени клиентов и высокий уровень удобства. Здесь клиенты могут быстро и полностью онлайн выполнять основные банковские операции, такие как оформление карт, одобрение кредитов и открытие счетов.

Заместитель председателя правления банка Гюнай Джалилова поделилась своим мнением о новом филиале: «Наша главная цель — сделать банковские услуги более доступными и удобными для всех. Концепция цифрового филиала также позволяет нам предоставлять более быстрые, интеллектуальные и инклюзивные финансовые услуги. Помимо цифровизации наших основных продуктов, мы также оптимизируем обслуживание в филиалах, переводя его в более быструю и безбумажную форму. Оба направления тесно связаны между собой и играют важную роль в повышении удовлетворенности клиентов. Основные услуги, такие как оформление кредита, карты и депозитного счета, предоставляются полностью онлайн — end-to-end. Как и другие наши цифровые филиалы, отделение «Ахмедлы» будет работать в соответствии с повседневными потребностями населения и способствовать развитию цифровых решений».

Кроме того, Yelo Bank уже открыл современные пункты обслуживания с аналогичной концепцией в нескольких регионах страны. Клиенты могут воспользоваться цифровым банкингом в таких городах, как Агджабеди, Хачмаз, Габала, Масаллы, Товуз и Шемаха. В настоящее время сеть Yelo Bank включает 22 филиала в столице и регионах.

Ищете быстрый и удобный микрокредит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты FacebookInstagramWhatsАpp или yelo.az.

Yelo Bank – яркий банкинг! 

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