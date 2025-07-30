Признание – это еще не государственность

Франция заявила о готовности первой из стран «Большой семерки» официально признать Палестину государством. До нее на аналогичный шаг пошли Ирландия, Норвегия и Испания, продемонстрировав отход от устоявшейся в Западной Европе и США позиции: палестинская государственность может быть достигнута лишь в результате переговоров с Израилем.

На протяжении 22 месяцев жестокого конфликта, начавшегося с резни и похищения израильтян ХАМАС в октябре 2023 года, европейцы выглядели и чувствовали себя бессильными, потому как не могли ничего изменить, и, как следствие, оказались никому не нужными на Ближнем Востоке. Ни Израилю, ни палестинцам и их соседям по региону, ни США, ведшему там сольную партию без оглядки на Европу, на которую словно накинули темное покрывало, и все старательно делали вид, что ее в ближневосточных раскладах попросту не существует. Кстати, если кто заметил, несколько ранее европейцев точно так же технично «отправили за борт» в вопросе, связанном с «иранским ядерным досье». Первым не выдержал такого положения Макрон, которого хлебом не корми, а дай позаниматься «угнетенными». Ранее он рьяно отстаивал интересы армян, теперь вот, учуяв европейский тренд, навязанный леваками, которые, как ни крути, а часть и его электората, решил переключить свое внимание на «палестинский вопрос». Что характерно, ни британцы, ни немцы его в данном вопросе не поддержали, поскольку у них есть гораздо более неотложные дела и проблемы во внутренней политике – Макрону же в этом отношении несколько полегче: все что можно во Франции он уже завалил, французскую Африку потерял – самое время попробовать себя в новой сфере деятельности.

Есть мизерный, но шанс для французского президента выступить в роли миротворца в израильско-палестинском конфликте, а то и вовсе – в качестве отца-основателя палестинского государства, вот Макрон и решил подсуетиться. Но в привычной ему манере пренебрегать деталями не учел того, что его широкий жест признания Палестинского государства так и останется жестом. Прежде всего потому, что Конвенция Монтевидео от 1933 года дала четкое определение: международно-правовой статус государства предполагает наличие четырех обязательных признаков. А именно постоянного населения, определенной территории, правительства и способности вступать в международные соглашения. С населением у Палестины все в порядке - в Газе и на Западном берегу проживают миллионы людей. Но вот все остальное под большим вопросом. Признание Палестины государством большинством стран мира не отменяет факта: фактической государственности в международно-правовом смысле у нее пока нет. Палестинцы по-прежнему не контролируют ни границы, ни воздушное пространство, ни ключевые ресурсы, не говоря уже о политическом единстве. Иными словами, декларации, какими бы многочисленными они ни были, не заменят сложных решений, которые должны быть достигнуты в переговорах. А с кем договариваться? Ведь даже как показывают опросы, идея двух государств теряет поддержку что с палестинской, что с израильской стороны. Согласно данным за май 2024 года, 57% палестинцев выступают против такого решения. Среди израильтян, по результатам опроса начала 2024 года, 55% высказались против создания независимого палестинского государства даже если оно будет демилитаризировано.

Должен заметить, что идея «решения на основе двух государств» в израильско-палестинском конфликте возникла много десятилетий назад и понемногу превратилась в мифическое универсальное средство вроде «эликсира бессмертия» или «философского камня» - все о нем твердят, но никто не может описать его конкретно. В частности, ответить на вопросы о том, как израильтяне и палестинцы могут прийти к соглашению о границах, как будет решен статус Иерусалима и, наконец, о том, как и кем будет управляться это самое палестинское государство. Сегодня есть две точки зрения на эту проблему. Одни утверждают, что создание суверенного палестинского государства в Газе и на Западном берегу реки Иордан представляет собой единственный путь к устойчивому миру, поскольку это, наконец, позволит палестинцам управлять собой и контролировать себя. Другие, в чьих взглядах есть резон, утверждают, что опыт Газы показывает - палестинское государство станет источником вечной войны, поскольку оно непременно трансформируется в ту базу, с которой ополченцы, подобные ХАМАС и прочие, будут стремиться уничтожить своих израильских соседей.