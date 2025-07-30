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Германия срочно вооружается

10:20 465

Германия готовит серию многомиллиардных заказов на закупку 20 истребителей Eurofighter, до 3000 бронемашин Boxer и до 3500 боевых машин пехоты Patria. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с планами.

Эти закупки являются частью усилий канцлера Фридриха Мерца по созданию самой мощной в Европе армии, а также по снижению зависимости от США и принятию большей ответственности за европейскую безопасность.

Ожидается, что только заказ на истребители Eurofighter обойдется в 4–5 млрд евро, сообщили источники, в то время как стоимость Boxer, которые выпускают KNDS и Rheinmetall, оценивается в 10 млрд евро. Стоимость Patria оценивается примерно в 7 млрд евро.

По данным источников, поставки Boxer и Patria ожидаются в течение следующих 10 лет.

Источники сообщили, что Министерство обороны Германии также разрабатывает планы по закупке дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T и нескольких сотен платформ для защиты от беспилотников SkyRanger, отметив, что финансовые детали этих закупок еще не согласованы.

Мерц пообещал достичь нового показателя по расходам на оборону в размере 3,5% ВВП к 2029 году.

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