О нравственном разложении

30 июля 2007 года стал для мирового кинематографа двойным днём скорби. В один и тот же день ушли два корифея: в Риме скончался 95‑летний Микеланджело Антониони, а на любимом острове Форё в Балтийском море — 89‑летний Ингмар Бергман. Их объединяли не только даты смерти. Обоих тревожили схожие темы и проблемы, и эти проблемы до сих пор остаются пугающе актуальными. В центре их внимания стояли нравственное разложение общества, человеческое одиночество, безнадёжность, отчуждение и крах ценностей в экстремальных обстоятельствах. Казалось, они кричали: больше нет мира, подчинённого логике; повсюду кризис личности, надежды, традиции… После них остались шедевры: у Антониони — «Затмение», «Ночь», «Приключение», «Забриски-пойнт»; у Бергмана — «Земляничная поляна», «Фанни и Александр», «Сарабанда»… Этот перечень можно продолжать бесконечно.

Прощание Антониони с миром — его 17‑минутный документальный фильм 2004 года «Взгляд Микеланджело». Это безмолвный диалог двух гениев по имени Микеланджело — скульптора Буонарроти и режиссёра Антониони. В фильме нет слов, звучат лишь редкие звуки — стук шагов по каменному полу церкви, тяжёлое дыхание. Режиссёр болен: ему 92 года, девятнадцать лет назад он перенёс инсульт, утратил речь, частично парализован. Он прикладывает указательный палец правой руки к верхней губе и долго смотрит на шедевры своего великого предшественника - слушает гром тишины. Стоящий на пороге небытия старик ведёт безмолвную беседу с мастером, ушедшим в вечность веками раньше. В 1995 году Антониони при поддержке Вима Вендерса снимает свой последний полнометражный фильм «За облаками». После этого — десятилетие созерцательной пассивности, одиночества, самокопания и долгого прощания. В финале «Взгляда Микеланджело» Антониони медленно выходит из полутёмного храма к распахнутой двери, за которой — солнечный свет. Уходит в вечность. «Слова только мешают нам понимать друг друга», — писал Экзюпери в «Маленьком принце». Каким словом можно утешить старика на пороге вечности?

Прощание же Ингмара Бергмана — это, напротив, слово. Он пишет автобиографию и в самом начале приводит эпизод, врезавшийся в память: четырёхлетний Ингмар узнаёт, что у него родилась сестра Анна. Родители переключают внимание на новорождённую, и старшие братья начинают ревновать. Вскоре они решают убить младенца, и миссия выпадает Ингмару. Он ставит стул к колыбели и начинает душить сестру. Но давит не на шею, а на грудь — девочка просыпается и кричит, Ингмар теряет равновесие и падает со стула. «Мгновенное наслаждение сменилось ужасом», — вспоминал позднее Бергман. Возможно, именно это детское переживание спустя 46 лет, в 1968 году, стало одной из скрытых причин создания его фильма «Стыд» (Skammen). Известно другое: страх, толкающий к жестокости — будь то детский страх быть нелюбимым или взрослый страх исчезнуть — всегда сменяется стыдом, когда ситуация нормализуется. Кому‑то ближе «Земляничная поляна», кому‑то — «Шёпоты и крики» (ещё один фильм о смерти). Но для меня «Стыд» — социально самый актуальный фильм Бергмана. Возможно, не все согласятся. Однако в сегодняшнем мире, где насилие и хаос ежедневно переступают границы, и миллионы людей оказываются перед безвыходным выбором, история «Стыда» звучит пугающе современно. Бергман показывает, насколько тонка грань между человеком и зверем.

В эпоху, когда цветное кино стало нормой (1968), 50‑летний Бергман сознательно снимает «Стыд» в чёрно‑белом формате. Эпиграфом к фильму могла бы стать фраза Бенджамина Франклина: «То, что начинается с гнева, заканчивается стыдом». Или реплика главной героини Евы: «Мне кажется, всё это — сон. Чужой сон. А я в нём участница. Интересно, проснувшись, он будет испытывать стыд?» Позднее Бергман признавался: он хотел снять фильм о страхе и о том, как в условиях локального конфликта, где стирается грань между другом и врагом, рушатся привычные правила, и обычные люди начинают вести себя иначе. Режиссёра мучил вопрос: что если бы нацисты оккупировали Швецию — как повёл бы себя он сам? Войну и апокалипсис долго ждут, о них говорят, строят прогнозы, но когда они приходят — это всегда внезапно. И привычные ценности рушатся за одно мгновение. Неловкий Ян, неспособный застрелить курицу, под влиянием страха «мужает» и становится убийцей. Меняет ли экстремальная ситуация человека, или звериное всегда было в нём и только дремало? Вот в чём вопрос. Слово за самим Бергманом: «В нацистской Швеции я бы вёл себя так? Вывод: я физически и психически труслив. Исключая моменты, когда я злюсь. Мой инстинкт самосохранения силён, гнев делает меня смелым. Но гнев мимолётен, а трусость постоянна. Я хотел понять, в какой ситуации мы превращаемся из примерного социал-демократа в активного фашиста? Уверен: под сильным давлением человек паникует и действует лишь в личных интересах».