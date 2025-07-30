Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России

Американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что российский президент Владимир Путин «не заслуживает дополнительного времени», и призвал ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях против РФ. Об этом он сказал в комментарии украинскому телеканалу «Суспільне».

«Я согласен, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все, что делает президент — в правильном направлении, но я активно выступаю за то, чтобы санкции были на 500%, а не на 100%», — подчеркнул Блюменталь.

По его словам, в Сенате уже есть 85 сторонников инициативы, и достичь необходимых 90 голосов для ее принятия вполне реально.

«Нам нужно воспользоваться моментом и показать поддержку Украине. Голосование — это достижимая и необходимая цель», — добавил он.

Сенатор отметил, что санкционный законопроект может сыграть ключевую роль в прекращении войны: «Путин должен это понять».

Тем временем пресс-секретарь Госдепартамента США Тэмми Брюс, комментируя действия президента США Дональда Трампа, отметила, что некоторые могли неверно истолковать его сдержанность по отношению к России.

«Он был терпелив, и это, возможно, было неправильно понято некоторыми, но я думаю, что время для таких интерпретаций прошло», — заявила Брюс.

Во вторник, 29 июля, Трамп сократил ранее установленный срок для прекращения огня с 50 до 10 дней.