Америка пошла навстречу Китаю

США согласились на ряд серьезных уступок Китаю, стремясь избежать роста напряженности в отношениях на фоне переговоров о торговой сделке и возможной встречи на высшем уровне с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, по просьбе Пекина Вашингтон не только отложил запланированный на июнь 2025 года визит главы оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюна, известного также как Веллингтон Гу, но и убедил руководителя тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от намеченных на август остановок в Соединенных Штатах.

Источники издания уточняют, что тайваньский лидер в рамках своей рабочей поездки по странам Латинской Америки планировал остановки в Нью-Йорке и Далласе. По словам одного из собеседников газеты, администрация Трампа попросила Лай Циндэ отказаться от визитов в крупные американские города. The Washington Post приводит слова источника о том, что руководителю тайваньской администрации выдвинули столько ограничений, что стало ясно: в Белом доме не хотят, чтобы он делал остановки на территории США.

Кроме того, по данным издания, Белый дом до сих пор не отреагировал на предложение Пентагона о предоставлении Тайваню военной помощи. Газета также отмечает, что критику вызывает решение администрации Трампа ослабить ограничения на продажу Китаю полупроводников для систем искусственного интеллекта.

Как пишет The Washington Post, политику американского лидера критикуют представители обеих партий — как Демократической, так и Республиканской, — а также бывшие чиновники, в том числе из первой администрации Трампа. По их мнению, стремление Вашингтона заключить торговую сделку с Пекином ставит под угрозу более жесткий курс в отношении Китая в экономической, технологической и военной сферах.