USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Америка пошла навстречу Китаю

10:41 244

США согласились на ряд серьезных уступок Китаю, стремясь избежать роста напряженности в отношениях на фоне переговоров о торговой сделке и возможной встречи на высшем уровне с участием председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Согласно имеющейся информации, по просьбе Пекина Вашингтон не только отложил запланированный на июнь 2025 года визит главы оборонного ведомства Тайваня Гу Лисюна, известного также как Веллингтон Гу, но и убедил руководителя тайваньской администрации Лай Циндэ отказаться от намеченных на август остановок в Соединенных Штатах.

Источники издания уточняют, что тайваньский лидер в рамках своей рабочей поездки по странам Латинской Америки планировал остановки в Нью-Йорке и Далласе. По словам одного из собеседников газеты, администрация Трампа попросила Лай Циндэ отказаться от визитов в крупные американские города. The Washington Post приводит слова источника о том, что руководителю тайваньской администрации выдвинули столько ограничений, что стало ясно: в Белом доме не хотят, чтобы он делал остановки на территории США.

Кроме того, по данным издания, Белый дом до сих пор не отреагировал на предложение Пентагона о предоставлении Тайваню военной помощи. Газета также отмечает, что критику вызывает решение администрации Трампа ослабить ограничения на продажу Китаю полупроводников для систем искусственного интеллекта.

Как пишет The Washington Post, политику американского лидера критикуют представители обеих партий — как Демократической, так и Республиканской, — а также бывшие чиновники, в том числе из первой администрации Трампа. По их мнению, стремление Вашингтона заключить торговую сделку с Пекином ставит под угрозу более жесткий курс в отношении Китая в экономической, технологической и военной сферах.

О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 818
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России заявили в Америке
10:29 831
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 847
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 904
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 2072
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
00:04 11336
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения... сильнейшие с 1952 года подземные толчки
07:55 3870
Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 5924
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 2293
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 3069
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 10292

ЭТО ВАЖНО

О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 818
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России заявили в Америке
10:29 831
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 847
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 904
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 2072
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
00:04 11336
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения... сильнейшие с 1952 года подземные толчки
07:55 3870
Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 5924
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 2293
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 3069
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 10292
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться