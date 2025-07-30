USD 1.7000
EUR 1.9636
RUB 2.0923
Подписаться на уведомления
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа
Новость дня
В США заявили, что Путин серьезно недооценил Трампа

Американская мечта украинских беженцев сбылась

10:41 390

Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения боевых действий, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам.

Отвечая на вопрос, позволит ли Вашингтон остаться украинским беженцам в стране до завершения боев, Трамп сказал: «Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними».

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году США начали предоставлять убежище украинцам в рамках программы Uniting for Ukraine (U4U). Программа разрешает въезд в страну украинцам, у которых есть поддержка в США. Американский журнал Forbes сообщил в июне 2025-го, что по этой программе одобрили свыше 236 тысяч спонсорских заявок, а всего в страну приехали более 187 тысяч украинцев.

В начале второго президентского срока Трампа, в марте 2025-го, агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, власти США планируют лишить легального статуса около 240 тысяч украинских беженцев, приехавших в страну после 2022 года. В Белом доме называли публикацию Reuters фейком.

О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 821
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России заявили в Америке
10:29 833
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 850
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 906
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 2074
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
00:04 11337
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения... сильнейшие с 1952 года подземные толчки
07:55 3874
Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 5925
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 2293
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 3071
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 10292

ЭТО ВАЖНО

О нравственном разложении
О нравственном разложении вечное и настоящее
10:28 821
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России
Путин «не заслуживает времени»: последний шанс для России заявили в Америке
10:29 833
Признание – это еще не государственность
Признание – это еще не государственность война и мир
09:55 850
Новый посол Израиля в Баку
Новый посол Израиля в Баку фото; видео
10:02 906
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье?
Какая власть, если принц не навел порядок в своей семье? главный вопрос
09:27 2074
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
Интеллигенция обвиняет посла Азербайджана в России
00:04 11337
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения...
Мощное землетрясение у берегов Камчатки: цунами, разрушения... сильнейшие с 1952 года подземные толчки
07:55 3874
Российский удар по учебной части ВСУ
Российский удар по учебной части ВСУ видео
00:31 5925
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
Израиль атаковал провинцию Эс-Сувейда в Сирии
00:25 2293
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
Арабские страны потребовали, чтобы ХАМАС ушел из Газы
00:16 3071
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия
Марков: Азербайджанский самолет сбила Россия видео
29 июля 2025, 23:28 10292
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться