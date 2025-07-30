Американская мечта украинских беженцев сбылась

Украинские беженцы смогут остаться в США до завершения боевых действий, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам.
Отвечая на вопрос, позволит ли Вашингтон остаться украинским беженцам в стране до завершения боев, Трамп сказал: «Мы сделаем это. У нас много людей, которые приехали из Украины, и мы работаем с ними».
BREAKING!!! Trump States Ukrainians Who Fled War Can Remain in U.S. Until Conflict Ends— Alex Raufoglu (@ralakbar) July 29, 2025
“We have a lot of people who came in from Ukraine, and we're working with them"
(h/t my colleague @simoni73 for 🎥) 👇🏻 pic.twitter.com/Mvu3I2QeJv
После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году США начали предоставлять убежище украинцам в рамках программы Uniting for Ukraine (U4U). Программа разрешает въезд в страну украинцам, у которых есть поддержка в США. Американский журнал Forbes сообщил в июне 2025-го, что по этой программе одобрили свыше 236 тысяч спонсорских заявок, а всего в страну приехали более 187 тысяч украинцев.
В начале второго президентского срока Трампа, в марте 2025-го, агентство Reuters сообщило, что, по данным источников, власти США планируют лишить легального статуса около 240 тысяч украинских беженцев, приехавших в страну после 2022 года. В Белом доме называли публикацию Reuters фейком.